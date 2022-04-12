Volver al blog
Derek Rast
AVP, Australia and New Zealand, Fastly
Derek Rast serves as as the Area Vice President for Australia and New Zealand where he leads Fastly’s operations in Australia and New Zealand. This includes setting strategic goals, developing and implementing business plans, and ensuring that the company meets its financial targets.
Anunciamos nuestro nuevo POP en Christchurch (Nueva Zelanda)
Nos hace mucha ilusión anunciar un nuevo punto de presencia (POP) en Christchurch (Nueva Zelanda), que nos permitirá ofrecer a organizaciones del país, como empresas emergentes, multinacionales o agencias públicas, más resiliencia, mayor disponibilidad de la red y más servicios de recuperación de fallos.