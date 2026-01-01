Devon H. O'Dell es ingeniero de software en Fastly, y su trabajo se centra en el rendimiento y la depuración de sistemas de bajo nivel. Antes de entrar en Fastly, Devon trabajó como Lead Software Architect en Message Systems, y fue uno de los principales contribuidores de la plataforma de mensajería de alto rendimiento Momentum. Su experiencia en los últimos 15 años abarca desde aplicaciones web hasta firmware de sistemas integrados, entre otras muchas áreas. Desde el punto de vista técnico, le interesan sobre todo el desarrollo y la depuración del software de sistemas de red simultáneos de alto rendimiento y las herramientas relacionadas.

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