Doug Madory es Director of Internet Analysis en Kentik, donde se encarga de analizar la infraestructura de internet. El Washington Post lo llamó «el hombre que puede ver internet» por su famosa capacidad para identificar los mayores cambios en la estructura global de la red. Cuando Doug habla de acontecimientos como interrupciones del servicio a escala nacional, secuestros de BGP e incluso la activación de cables submarinos, los medios más importantes suelen citar sus palabras. Antes de entrar en Kentik, fue Lead Analyst en el equipo de inteligencia de internet de Oracle, anteriormente conocido como Dyn Research and Renesys.

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