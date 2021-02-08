Como Senior Manager del equipo de datos de Fastly, Edward ayuda a garantizar que los registros de nuestros clientes alcancen los destinos deseados. Antes, fue Principal Engineer/Director en Heroku, propiedad de Salesforce, donde ayudó a crear los sistemas de registro y métricas de Heroku, trabajó en el ámbito de la compatibilidad con el lenguaje Go, ayudó a impulsar la adopción de objetivos de nivel de servicio y elaboró herramientas de automatización para bases de datos en la nube. Antes de Salesforce, contribuyó a la creación de una de las primeras empresas emergentes de PaaS, EngineYard. En su tiempo libre, se le puede ver paseando a su perro, jugando con sus hijos, haciendo de carpintero, imprimiendo en 3D y en diversos menesteres culinarios como barbacoas u horneados.

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