Erik es de las colinas boscosas de Carolina del Norte, donde se dedica a pulsar botones en el orden correcto para que salgan cosas chulas. Entre sus logros se cuentan mejoras en la ejecución de WebAssembly en Fastly, el sistema de aprendizaje automático que usa Firefox para reconocer entidades semánticas, varias bibliotecas populares de Python, y diversas charlas y libros. Cuando no está disfrutando de unos burritos caseros, a Erik lo puedes encontrar en la pista de bicicleta de montaña intentando contrarrestar sus efectos.

Mostrar biografía