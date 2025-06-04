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Gary Harrison
Ingeniero de detección en Fastly
Gary Harrison es ingeniero de detección de personal en Fastly, donde crea lógica y automatización para identificar y responder a amenazas. Su pasión es la automatización de la seguridad porque has pasado demasiado tiempo repitiendo las mismas tareas simples durante tus 15 años en el campo. Anteriormente, fue ingeniero en Dropbox y consultor en Mandiant y Rapid7, y ha visto un poco de todo lo que las operaciones defensivas pueden ofrecer.
Operaciones de seguridad más inteligentes: adopción de la detección como código
Moderniza la seguridad con detección-como-código. Aprende a automatizar la detección y respuesta a amenazas utilizando DevSecOps y herramientas como el simulador de WAF de Fastly.