Gary Harrison es ingeniero de detección de personal en Fastly, donde crea lógica y automatización para identificar y responder a amenazas. Su pasión es la automatización de la seguridad porque has pasado demasiado tiempo repitiendo las mismas tareas simples durante tus 15 años en el campo. Anteriormente, fue ingeniero en Dropbox y consultor en Mandiant y Rapid7, y ha visto un poco de todo lo que las operaciones defensivas pueden ofrecer.

Mostrar biografía