Gino Lang dirige el equipo de Mission Control de Fastly, nuestra propia versión de funciones de NOC y SOC combinadas que se adapta específicamente a la actividad y los eventos del cliente. Anteriormente trabajó como Director of Service Delivery en EdgeCast Networks y Verizon Digital Media Services, por lo que aporta 10 años de experiencia en CDN de sus más de 20 años desempeñando diversos cargos en empresas tecnológicas. Cuando no está trasteando con Internet, le gusta entretenerse con la mecánica de coches clásicos y lucir trajes a medida.

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