El objetivo de Gomathi Rajesh, Senior Director of Engineering de Fastly, consiste en simplificar los sistemas y los procesos para facilitar la evaluación y la escalabilidad de los ingresos. Anteriormente trabajó en GoDaddy y varias empresas emergentes donde desarrolló desde cero productos pensados para transformar la atención a los clientes por parte de las pymes. A Gomathi le apasiona crear productos increíbles, mejorar los procesos y contribuir al desarrollo de las personas.

Mostrar biografía