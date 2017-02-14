Hace unas semanas, Cloudflare, competidor de Fastly, afirmó que su plataforma de «edge computing» es aproximadamente tres veces más rápida que Compute@Edge. Esta afirmación falsa demuestra con claridad que se pueden utilizar las estadísticas para confundir a los consumidores.

Hooman Beheshti

La proporción de resultados de la caché o cache hit ratio (CHR, por sus siglas en inglés) figura entre las métricas más habituales con la que evaluar el rendimiento de cualquier CDN. Los clientes de CDN llevan empleándola varios años como indicador principal del grado de calidad, tanto de los servicios que estas redes prestan a sus usuarios como de la gestión del tráfico, pero esta métrica tiene más entresijos de lo que parece. Nuestro VP de Tecnología investiga qué mide realmente la CHR y la posibilidad de que necesitemos nuevas formas de calcularla y evaluarla.