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Inés Sombra
VP of Engineering, Core Systems, Fastly
Inés Sombra es VP of Engineering en Fastly, donde dedica la mayor parte de su tiempo a la aceleración de internet. Tiene un máster en Informática y podría tener otro en baladas de rock ochenteras. Sus pasiones son el entrecot, el fernet y perseguir a su peque por toda la casa.
Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes
La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento.