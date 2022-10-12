Tras trabajar en el ejército de los Estados Unidos, en Prolexic Technologies (la primera plataforma de mitigación de DDoS íntegramente en la nube), Akamai Technologies y, últimamente, en Trend Micro, Jay Coley aporta a Fastly más de 25 años de experiencia en seguridad. Jay se encarga de que, cada vez más, se reconozca a la plataforma en el edge de Fastly como un proveedor completo de seguridad en EMEA.

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