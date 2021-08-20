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Jim Rainville
Senior Sales Engineer, Fastly
Jim Rainville es Senior Sales Engineer en el equipo de medios de comunicación y entretenimiento de Fastly, y trabaja con algunas de las empresas más importantes del sector multimedia. Cuenta con más de 25 años de experiencia como desarrollador de software e ingeniero de ventas. En ese tiempo ha creado y vendido de todo: desde controladores de dispositivos de hardware hasta plataformas de aplicaciones. Cuando no está trabajando, le gusta remar en aguas bravas acompañado de su familia y de sus dos perros corgi galés.
Paso a paso: cómo y por qué usar las pruebas locales de Compute
El mes pasado anunciamos la disponibilidad de las pruebas locales para Compute. En esta entrada del blog te explicamos cómo funcionan, con ejemplo incluido.