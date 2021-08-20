Jim Rainville es Senior Sales Engineer en el equipo de medios de comunicación y entretenimiento de Fastly, y trabaja con algunas de las empresas más importantes del sector multimedia. Cuenta con más de 25 años de experiencia como desarrollador de software e ingeniero de ventas. En ese tiempo ha creado y vendido de todo: desde controladores de dispositivos de hardware hasta plataformas de aplicaciones. Cuando no está trabajando, le gusta remar en aguas bravas acompañado de su familia y de sus dos perros corgi galés.

Mostrar biografía