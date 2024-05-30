Job Snijders, Principal Software Engineer en Fastly, analiza y diseña la arquitectura de redes globales con vistas a su futuro crecimiento. Job participa de forma activa en la comunidad de internet realizando labores operativas, de ingeniería y de arquitectura, y lleva casi dos décadas siendo ponente habitual en eventos sobre redes. Además, es copresidente del el equipo de trabajo GROW del IETF, director tanto de PeeringDB como de la Route Server Support Foundation y desarrollador de OpenBSD. Sus principales intereses son las políticas de enrutamiento BGP, la seguridad de los enrutamientos basada en RPKI y los despliegues de PKIX-RPKI y BGP en todo internet.

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