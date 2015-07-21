Análisis preliminar del lanzamiento de la permutación del ClientHello en TLS de Chrome Jonathan Foote, Arun Kumar, + 2 más El 20 de enero, Chrome publicó una actualización que cambió el perfil de JA3, uno de los algoritmos más populares de creación de huellas digitales de cliente en TLS. En esta entrada, describiremos brevemente el cambio y lo que hemos observado en la red de Fastly. 08 de febrero de 2023

Ultrafalsos y desinformación: una Internet más fiable gracias a la publicación de nuevas normas técnicas Jonathan Foote La Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) desarrolla tecnologías que luchan contra la desinformación. Este grupo hizo público recientemente un borrador de especificación. Su objetivo: simplificar la trazabilidad del origen y la evolución de los contenidos multimedia que todos generamos y consumimos. En esta entrada de blog, analizamos el problema, la función que desempeña la tecnología C2PA y tu posible contribución a esta. 11 de octubre de 2021

Cómo lanzar pruebas continuas de fuzzing autoservicio Jonathan Foote OSS-Fuzz es un proyecto innovador que supone un avance en la ya puntera ingeniería de seguridad OSS y que mejora la calidad general del software que presta servicio a Internet. En esta publicación explicaré cómo utilizar los componentes de código abierto de google/oss-fuzz para lanzar pruebas de fuzzing autoservicio continuas para software público y privado utilizando h2o, el proxy HTTP/2 de Fastly, como ejemplo de ejecución. 31 de mayo de 2017