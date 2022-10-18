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Jonathan Speek
Manager, Gestión de Productos de Plataforma, Fastly
Jonathan es Manager de Gestión de Productos de Plataforma en Fastly, y se centra en mejorar la experiencia del producto. Antes de Fastly, Jonathan fue ingeniero de software sénior en Netlify, donde trabajó en la IU y el crecimiento del producto principal. Antes de dedicarse a la tecnología, Jonathan era músico clásico y había actuado en lugares que van desde el Carnegie Hall hasta estadios de la NFL, e incluso en una balsa en el lago Michigan.
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