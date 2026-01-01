Jose Enrique Hernandez es el SOC Manager de Fastly. Comenzó su carrera profesional en Prolexic Technologies (ahora Akamai) repeliendo los ataques de DDoS de Anonymous y Lulzsec contra empresas de la lista Fortune 100. Como cofundador de ingeniería de Zenedge (adquirido por Oracle), ayudó a crear tecnologías para combatir los ataques de bots y aplicaciones web. Mientras trabajaba en Splunk como Security Architect, diseñó y lanzó un marco de mitigación automática que algunas grandes organizaciones han utilizado para combatir los ataques automáticamente. Además, ha colaborado en la creación de centros de operaciones de seguridad y en la ejecución de un servicio público de inteligencia sobre amenazas.

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