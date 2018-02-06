Jose Nazario, PhD, Ryan Landry

En la primera parte de esta serie echamos un vistazo al panorama cambiante de los DDoS (ataques de denegación de servicio). Queremos ofrecer una idea de la situación en términos de dimensiones y tipología de los ataques, y ayudarte a tomar decisiones mejor informadas para proteger tu infraestructura. En esta entrada compartiremos nuestra visión interna sobre la forma en que protegemos a nuestros clientes, las lecciones que hemos aprendido con los DDoS reales y presentaremos nuestra lista de verificación recomendada sobre cómo mitigar un ataque DDoS.