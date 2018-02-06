Volver al blog
Jose Nazario, PhD
Senior Director of Security Research
José Nazario es Senior Director of Security Research en Fastly, donde gestiona la investigación de seguridad y la ingeniería WAF. El Dr. Nazario se incorporó a Fastly después de varios años en la investigación de contratos de ciberseguridad, donde abordó varios desafíos abiertos en este espacio. Antes de esto dirigió el equipo de ASERT en Arbor Networks. Entre sus intereses en materia de investigación se incluyen proyectos de datos de red a gran escala.
Cómo mitigar un ataque DDoS y cómo protegerse para evitarlo
En la primera parte de esta serie echamos un vistazo al panorama cambiante de los DDoS (ataques de denegación de servicio). Queremos ofrecer una idea de la situación en términos de dimensiones y tipología de los ataques, y ayudarte a tomar decisiones mejor informadas para proteger tu infraestructura. En esta entrada compartiremos nuestra visión interna sobre la forma en que protegemos a nuestros clientes, las lecciones que hemos aprendido con los DDoS reales y presentaremos nuestra lista de verificación recomendada sobre cómo mitigar un ataque DDoS.