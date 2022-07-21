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Un componente modular de lenguaje de marcado Edge Side Includes para Compute en JavaScript Katsuyuki Omuro La biblioteca de ESI de Fastly para JavaScript, ahora disponible en npm, te permite añadir potentes funcionalidades de procesamiento de lenguaje de marcado Edge Side Includes a tu aplicación. 21 de marzo de 2024

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Ya puedes ejecutar aplicaciones Next.js en Fastly Katsuyuki Omuro Gracias a nuestra nueva biblioteca next-compute-js, a partir de ahora podrás alojar aplicaciones Next.js en nuestra plataforma Compute@Edge. Combina la experiencia de desarrollo de Next.js, la increíble rapidez de nuestra red del borde y su cobertura mundial, ¡todo sin servidor de origen! 21 de septiembre de 2022

Cómo frenar a los bots de zapatillas de la mejor manera Katsuyuki Omuro En la actualidad, los scripts automatizados, o bots, representan una gran parte de las compras de productos en internet. En algunos casos, estos bots pueden ser dañinos para las empresas, pero en otros pueden ayudarles a aumentar los ingresos. Si tienes un negocio online, quizás te cueste decidir cómo hacerles frente. La plataforma de edge cloud de Fastly se adapta a tus necesidades y te ayuda a crear el conjunto de políticas adecuado para tu empresa. 25 de agosto de 2022