Katsuyuki Omuro
Senior Software Engineer, Developer Experience Engineering, Fastly
Introducción a TypeScript en Fastly Compute
Introducción a TypeScript en Fastly Compute Aprenda a añadir tipado estático a sus proyectos JavaScript para lograr un desarrollo más sólido.
Un componente modular de lenguaje de marcado Edge Side Includes para Compute en JavaScript
La biblioteca de ESI de Fastly para JavaScript, ahora disponible en npm, te permite añadir potentes funcionalidades de procesamiento de lenguaje de marcado Edge Side Includes a tu aplicación.
Prueba tus aplicaciones de Compute de forma integral con JavaScript
Las pruebas automatizadas son una parte fundamental del desarrollo de aplicaciones. Por suerte, ahora es más fácil que nunca utilizar JavaScript para escribirlas con la biblioteca de pruebas de aplicaciones de Compute.
Ya puedes ejecutar aplicaciones Next.js en Fastly
Gracias a nuestra nueva biblioteca next-compute-js, a partir de ahora podrás alojar aplicaciones Next.js en nuestra plataforma Compute@Edge. Combina la experiencia de desarrollo de Next.js, la increíble rapidez de nuestra red del borde y su cobertura mundial, ¡todo sin servidor de origen!
Cómo frenar a los bots de zapatillas de la mejor manera
En la actualidad, los scripts automatizados, o bots, representan una gran parte de las compras de productos en internet. En algunos casos, estos bots pueden ser dañinos para las empresas, pero en otros pueden ayudarles a aumentar los ingresos. Si tienes un negocio online, quizás te cueste decidir cómo hacerles frente. La plataforma de edge cloud de Fastly se adapta a tus necesidades y te ayuda a crear el conjunto de políticas adecuado para tu empresa.
OpenTelemetry (III): uso de OpenTelemetry en Compute
Ya está disponible nuestra primera biblioteca de OpenTelemetry para Compute, por lo que tu aplicación de Compute puede generar seguimientos conforme a las especificaciones, que te darán información sobre su rendimiento y sus recursos. En este artículo verás lo fácil que es añadir esta funcionalidad a una aplicación en el edge.