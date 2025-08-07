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Kazuho Oku
Ingeniero principal de OSS
Kazuho Oku es ingeniero principal de OSS en Fastly. Es el creador del servidor HTTP/2 y HTTP/3 H2O; de quicly, la implementación de QUIC para H2O; y de picoTLS, la biblioteca TLS que utiliza H2O. Lleva creando software de alto rendimiento desde 1997.
La resiliencia de Fastly a los ataques de desincronización HTTP/1.1
Descubre por qué la arquitectura de Fastly protege contra los ataques de desincronización HTTP/1.1, a diferencia de otras CDN. Protege tus aplicaciones con la plataforma segura de Fastly.