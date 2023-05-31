Kelly Shortridge es directora de producto de Fastly tras haber dirigido el área de seguridad de Fastly y haber trabajado en el departamento del CTO. Su experiencia abarca el liderazgo en productos B2B, el emprendimiento (como fundadora de una startup que pasó a manos de CrowdStrike) y la banca de inversión (fusiones y adquisiciones en los sectores de la ciberseguridad y la inteligencia artificial). Kelly es autora principal de Security Chaos Engineering: Sustaining Resilience in Software and Systems (O'Reilly Media) y es conocida por ser una experta puntera en resiliencia de software, modernización de la ciberseguridad para adaptarla a la ingeniería de plataformas y los enfoques DevOps, y la aplicación de la economía conductual a la ciberdefensa. Kelly asesora con frecuencia a empresas de la lista Fortune 500, inversores, startups y agencias federales, y ha participado como ponente en importantes conferencias tecnológicas a nivel internacional, como Black Hat, RSA Conference y KubeCon. Su investigación ha aparecido en prestigiosas revistas de informática como ACM, IEEE y USENIX y abarca la ciencia del comportamiento en ciberseguridad, estrategias de engaño y el retorno de la inversión en resiliencia de software. Kelly también forma parte del consejo editorial de ACM Queue. Kelly es licenciada en Economía por Vassar College.

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