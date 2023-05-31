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Kelly Shortridge
Chief Product Officer, Fastly
Kelly Shortridge es directora de producto de Fastly tras haber dirigido el área de seguridad de Fastly y haber trabajado en el departamento del CTO. Su experiencia abarca el liderazgo en productos B2B, el emprendimiento (como fundadora de una startup que pasó a manos de CrowdStrike) y la banca de inversión (fusiones y adquisiciones en los sectores de la ciberseguridad y la inteligencia artificial). Kelly es autora principal de Security Chaos Engineering: Sustaining Resilience in Software and Systems (O'Reilly Media) y es conocida por ser una experta puntera en resiliencia de software, modernización de la ciberseguridad para adaptarla a la ingeniería de plataformas y los enfoques DevOps, y la aplicación de la economía conductual a la ciberdefensa. Kelly asesora con frecuencia a empresas de la lista Fortune 500, inversores, startups y agencias federales, y ha participado como ponente en importantes conferencias tecnológicas a nivel internacional, como Black Hat, RSA Conference y KubeCon. Su investigación ha aparecido en prestigiosas revistas de informática como ACM, IEEE y USENIX y abarca la ciencia del comportamiento en ciberseguridad, estrategias de engaño y el retorno de la inversión en resiliencia de software. Kelly también forma parte del consejo editorial de ACM Queue. Kelly es licenciada en Economía por Vassar College.
Protección proactiva de Fastly para React2Shell, Critical React RCE CVE-2025-55182 y CVE-2025-66478
Protege tus aplicaciones de los errores críticos de React RCE (CVE-2025-55182/66478). El parche virtual NGWAF de Fastly ofrece una defensa proactiva.
La decadencia de las expresiones regulares
Si queremos ganar la carrera a los atacantes, debemos dejar atrás las expresiones regulares y galopar hacia una era más moderna de la detección.