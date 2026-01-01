Kip Compton se incorporó a Fastly en enero de 2024 como Chief Product Officer y es nuestro Chief Executive Officer desde junio de 2025. Antes de trabajar en Fastly, fue Senior Vice President of Strategy & Business Development de la línea de negocio de Cisco Networking desde 2020 hasta agosto de 2023, donde dirigió equipos responsables de la estrategia, gestión de carteras, inversiones y adquisiciones. Con anterioridad, ocupó diversos cargos en Cisco desde enero de 2006. Acumula más de 25 años de experiencia en cargos directivos y ha impulsado la innovación en ámbitos como la nube, el vídeo, el internet de las cosas (IoT) y las redes. A lo largo de su trayectoria, ha facilitado el desarrollo de equipos y empresas mediante la puesta en marcha de colaboraciones e inversiones enfocadas al crecimiento y la expansión a nuevos mercados. Es licenciado en Ciencias de la Computación e Ingeniería y tiene un máster en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y un MBA por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Mostrar biografía