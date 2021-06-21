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Leon Brocard
Principal Solutions Architect, Fastly
Leon Brocard es Principal Solutions Architect en Fastly, y ha realizado muchas y variadas contribuciones a la comunidad Perl. Le encantan las naranjas y utilizar el código abierto para hacer cosas. https://fosstodon.org/@orangeacme
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