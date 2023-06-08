Lorenzo Saino es Director of Engineering en Fastly y dirige al equipo que se encarga de crear los sistemas que controlan y optimizan la infraestructura de red de Fastly. Desde que llegó a Fastly, ha creado sistemas que solventan problemas relacionados con el equilibrio de carga, la comprobación del estado descentralizada, la resiliencia de enrutamiento, la ingeniería de tráfico y la telemetría de redes. Antes de entrar en Fastly obtuvo un doctorado en la University College de Londres, con una tesis que investigaba problemas de diseño en sistemas de almacenamiento en caché en red.

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