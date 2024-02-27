Luke Wagner, Distinguished Engineer en Fastly, se centra en los estándares y la evolución de WebAssembly. Antes de incorporarse a Fastly, trabajó durante más de una década en Firefox, el motor de JavaScript, el rendimiento, la seguridad y los estándares web en Mozilla, donde fue uno de los creadores de WebAssembly y dirigió su implementación en Firefox. Luke copreside el W3C WebAssembly Working Group y es el responsable de la propuesta para el modelo de componentes de WebAssembly.

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