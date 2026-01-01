Maarten Van Horenbeeck es Vice President of Security Engineering en Fastly. También es miembro de la junta y expresidente de Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), la asociación de equipos de seguridad más numerosa, con 300 miembros en más de 70 países. Antes de trabajar para Fastly, Maarten dirigió el equipo de Threat Intelligence en Amazon y formó parte de los equipos de seguridad de Google y Microsoft. Maarten tiene un máster en Seguridad de la Información por la Edith Cowan University y está cursando otro en Relaciones Internacionales. Cuando no trabaja, le gusta viajar de mochilero, navegar y coleccionar primeras ediciones de libros de viajes.

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