Marcus Young es un ingeniero de software sénior en Fastly, donde crea herramientas e infraestructura que permiten a los equipos trabajar de manera rápida y segura. Ha pasado los últimos 15 años trabajando en desarrollo de software, DevOps, ingeniería de plataformas y seguridad, con un fuerte enfoque en la automatización y en hacer que los sistemas sean más fáciles de manejar. Anteriormente en Reddit y Zapier, ayudó a los equipos a mejorar la fiabilidad y a acelerar los procesos mediante mejores herramientas e infraestructura en la nube. Marcus está especialmente interesado en el punto óptimo donde la experiencia del desarrollador y la seguridad convergen.

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