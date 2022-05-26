Margaret Arakawa tiene una dilatada experiencia estableciendo marcas, desarrollando negocios y aumentando los ingresos. En su último empleo trabajó como CMO en Outreach, donde triplicó la generación de clientes potenciales y consolidó el liderazgo de esta «startup» de SaaS en captación de ventas. Margaret pasó casi 20 años en Microsoft, liderando la estrategia de negocio, la planificación y el marketing de producto, y desarrollando los negocios de Windows, Azure y seguridad a escala mundial. Asimismo, dirigió el lanzamiento de Microsoft Surface en Estados Unidos, alcanzando los miles de millones de dólares en ingresos. Finalmente, Margaret fue elegida en las listas Top 50 Women Leaders in SaaS y 50 Influential Marketing Leaders Changing the Industry, ambas en 2020.

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