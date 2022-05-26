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Margaret Arakawa
Chief Marketing Officer, Fastly
Margaret Arakawa tiene una dilatada experiencia estableciendo marcas, desarrollando negocios y aumentando los ingresos. En su último empleo trabajó como CMO en Outreach, donde triplicó la generación de clientes potenciales y consolidó el liderazgo de esta «startup» de SaaS en captación de ventas. Margaret pasó casi 20 años en Microsoft, liderando la estrategia de negocio, la planificación y el marketing de producto, y desarrollando los negocios de Windows, Azure y seguridad a escala mundial. Asimismo, dirigió el lanzamiento de Microsoft Surface en Estados Unidos, alcanzando los miles de millones de dólares en ingresos. Finalmente, Margaret fue elegida en las listas Top 50 Women Leaders in SaaS y 50 Influential Marketing Leaders Changing the Industry, ambas en 2020.
Seguridad y velocidad con mucho en juego: un encuentro entre Fastly y Michael Taylor, IT Director de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
En esta entrevista, Margaret Arakawa, CMO de Fastly, se reúne con Michael Taylor, IT Director de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, para charlar sobre el papel que juegan la seguridad y la tecnología en el seno de la escudería. Además, hablan de la colaboración futura entre ambas empresas para ir más allá en los terrenos de la innovación, el rendimiento y la experiencia de los aficionados al automovilismo.
Future of web app/API security: Dept. of Know Live! | Fastly
Every Thursday in March, we hosted industry thought leaders on “The Dept. of Know Live!” Web Series to chat about trends in web app and API security. Read on to learn more about our takeaways from the series, how it resonated with our audience, and where we go from here.