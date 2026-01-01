Volver al blog
Maria Espada
Team Lead, equipo de ingeniería de soporte de TLS
Maria forma parte del equipo de ingeniería de soporte de TLS desde que solo lo integraban dos personas. Ahora está al frente de dicho equipo y ejerce de mentora de cinco ingenieros de soporte de TLS, al tiempo que ayuda a proteger el tráfico de nuestra base de clientes. Cuando no está enfrascada en la seguridad, se dedica a su pódcast de negocios, juega con su perro cockapoo y pasa tiempo en familia. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mespada/