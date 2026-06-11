Mark Richards es Media Field CTO en Fastly, donde ayuda a las principales empresas de medios de comunicación y entretenimiento a escalar, proteger y optimizar sus experiencias digitales. Con casi 30 años de experiencia en infraestructura, distribución de contenidos y medios de streaming, Mark ha ocupado puestos directivos de alto nivel en organizaciones como Hulu, Fox Interactive Media y Los Angeles Times. Veterano de Fastly desde hace más de una década, combina una profunda experiencia técnica con conocimiento estratégico para ayudar a las Enterprise a innovar más rápido y distribuir experiencias online excepcionales.

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