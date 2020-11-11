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Mark Teodoro
Principal Product Technologist, Fastly
Mark es Principal Product Technologist en Fastly y su trabajo se centra en diseñar estrategias e instruir sobre productos y tecnologías.
Distribuir contenido dinámico con una CDN moderna
Una CDN moderna y potente con capacidad para invalidar la caché de manera instantánea y realizar análisis en tiempo real facilita la implementación de arquitecturas de aplicaciones que den prioridad al edge, lo que aporta más personalización, rendimiento y protección.
El poder del entorno sin servidores multiplicado por 72
Serverless technology has been making developers’ lives easier for years, but those benefits had yet to extend to end users. This is the true promise of edge serverless — enabling developers to solve for both operational overhead and a performant, consistent user experience, simultaneously.