Matt Torrisi es Senior Sales Engineer de Fastly y trabaja con el equipo de gestión de cuentas para aportar rendimiento y seguridad a algunas de las empresas más importantes de Internet. En sus 10 años de experiencia profesional ha recorrido el mundo pregonando la necesidad de proteger a fondo la infraestructura de Internet y dotarla de una arquitectura resistente. Cuando no está trabajando, le gusta pasar tiempo en la cocina de su granja preparando platos, siempre en cantidades exageradas y bajo la supervisión de sus tres gatos.

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