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Matt Torrisi
Senior Manager, Sales Engineering - Enterprise, Fastly
Matt Torrisi es Senior Sales Engineer de Fastly y trabaja con el equipo de gestión de cuentas para aportar rendimiento y seguridad a algunas de las empresas más importantes de Internet. En sus 10 años de experiencia profesional ha recorrido el mundo pregonando la necesidad de proteger a fondo la infraestructura de Internet y dotarla de una arquitectura resistente. Cuando no está trabajando, le gusta pasar tiempo en la cocina de su granja preparando platos, siempre en cantidades exageradas y bajo la supervisión de sus tres gatos.
Uso de cURL para probar respuestas del servidor de origen
Curl, o cURL, es una utilidad que viene por defecto en sistemas operativos como macOS y muchas distribuciones de Linux y que permite enviar una petición HTTP a una URL y recibir el resultado. En esta entrada, te mostraremos cómo utilizar la herramienta para probar la respuesta de un servidor de origen.
Crear una estrategia de seguridad de defensa exhaustiva para aplicaciones web
Aunque no hay una respuesta mágica que detenga los ciberataques por completo, hay gran cantidad de premisas que se utilizan en una estrategia de defensa exhaustiva que puedes poner en práctica antes de un posible ataque para limitar su repercusión.