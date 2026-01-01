Maurice Wilkins es responsable del departamento de diversidad global e inclusión de Fastly, donde está a cargo del primer modelo integral de la empresa para la inclusión y la implicación de los empleados. Antes de empezar a trabajar en Fastly, Maurice fue Manager of Diversity, Equity, and Inclusion en la Chan Zuckerberg Initiative (CZI). Comenzó su carrera en el ámbito de la educación y las organizaciones sin ánimo de lucro, con especial atención en programas de juventud y justicia de menores, y actualmente forma parte de la junta de LearnServe International, una innovadora organización sin ánimo de lucro que ayuda a formar a la próxima generación de emprendedores y líderes de impacto social. Maurice ha asumido como una responsabilidad personal la creación de un espacio lo suficientemente amplio para que todo el mundo tenga cabida y pueda expresarse.

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