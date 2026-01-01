Mehdi es el fundador y CEO de Catchpoint, la solución de supervisión del rendimiento web que más está creciendo. La visión de Catchpoint es proporcionar la mejor inteligencia y el mejor análisis de TI para ayudar a las empresas a mejorar el rendimiento de sus usuarios finales, sin perder de vista su infraestructura y sus proveedores. Anteriormente, Mehdi pasó más de 10 años en DoubleClick y Google como responsable de la calidad de los servicios. Su trabajo consistía en comprar, diseñar, desplegar y usar diversas soluciones de supervisión internas y externas para controlar la infraestructura de DART, que distribuye miles de millones de transacciones al día a través de miles de servidores, enrutadores y otros sistemas de rendimiento web.

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