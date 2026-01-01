Como Senior Solutions Security Architect en Fastly, Mike se encarga de las estrategias de seguridad del cliente para reducir riesgos y al mismo tiempo ofrecer aplicaciones eficientes. Aporta a su puesto más de 20 años de experiencia en seguridad de la información y ha ocupado varios cargos directivos en los ámbitos de arquitecturas de seguridad e ingeniería en Arbor Networks, Liberty Mutual y ADP. En sus ratos de ocio, se le puede encontrar jugando al hockey sobre hielo, salvo en septiembre, cuando va a Múnich como cada año para el Oktoberfest.

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