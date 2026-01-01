Paddy Bear es Managing Director de Fastly en el Reino Unido y dirige las operaciones de la empresa en EMEA. Tiene una dilatada experiencia en la creación y dirección de equipos de ejecución de proyectos de integración de comercio electrónico a gran escala. Además, ha pasado muchos años desarrollando eficientes sistemas financieros en tiempo real para Wall Street, como plataformas de mensajería FIX, un motor algorítmico de operaciones bursátiles y sistemas de conciliación y emparejamiento.

Mostrar biografía