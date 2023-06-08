Paolo Alvarado es Senior Manager of Technical Operations en Fastly. Paolo lleva más de 10 años trabajando con redes de distribución de contenidos, ya sea en contacto directo con el cliente o tras bambalinas. Paolo entró en Fastly para ayudar a establecer la oficina de Tokio, y luego pasó a operaciones de redes. En la actualidad dirige un equipo de ingeniería de operaciones de sistemas y redes que hace frente a los retos que conlleva crear y mantener una red de gran envergadura.

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