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Pat Hickey
Principal Software Engineer, Fastly
Pat Hickey es Principal Software Engineer en el equipo de aislamiento de Fastly. Anteriormente, trabajó en sistemas operativos y compiladores para sistemas de seguridad crítica.
Proceso de análisis de Cranelift para ofrecer espacios aislados seguros en Compute
Junto con la Bytecode Alliance, el equipo de WebAssembly de Fastly llevó a cabo hace poco una rigurosa evaluación de seguridad de Cranelift, un generador de código de última generación (y de código abierto), para usarlo en WebAssembly como funcionalidad de seguridad de espacios aislados.
Presentamos Lucet: compilador y motor en tiempo de ejecución nativos de Fastly para WebAssembly
Nos llena de emoción presentar hoy el proyecto de código abierto de Lucet, nuestro compilador y motor en tiempo de ejecución nativos para WebAssembly. WebAssembly es una tecnología que está diseñada para permitir que los navegadores ejecuten programas en condiciones de seguridad a velocidades aproximadamente iguales a las nativas; desde principios de 2017, viene incluido en los cuatro principales navegadores.