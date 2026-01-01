Paul Luongo es Chief Legal and Trust Officer de Fastly. Antes de entrar en Fastly, fue Vice President y Assistant General Counsel en salesforce.com y, previamente, trabajó como Senior Attorney en Intel Corporation. Paul comenzó su carrera en el despacho de abogados Cooley Godward LLP y tiene un postgrado en Derecho por la University of Michigan Law School, un máster en Política Pública por la University of Michigan School of Public Policy y es licenciado en Letras por la University of Pennsylvania.

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