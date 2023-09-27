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Prachi Jain
Staff Site Reliability Engineer, Fastly
Prachi tiene amplia experiencia en DevOps/Site Reliability Engineering, gestión de secretos, seguridad y PKI. Antes de unirse al equipo de Fastly, trabajó en empresas como Cisco y Allstate. Está licenciada en Informática y Tecnologías de la Información y colabora de manera activa con la Internet Engineering Task Force.
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