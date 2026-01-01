En calidad de Chief People Officer, Puja Jaspal se encarga de todos los aspectos de nuestros recursos humanos, incluida la estrategia global, experiencia de los empleados, aprendizaje y desarrollo, contratación de talento, desarrollo de la organización, compensación y beneficios y diversidad, equidad e inclusión. Jaspal, reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes en el área de la Bahía de San Francisco, trabajó anteriormente como Senior Vice President, People & Communities en Cisco, donde contribuyó a la evolución del personal de la empresa. Durante su tiempo allí, Jaspal dirigió al equipo de estrategia de talento, que impulsó la transformación de la compañía en los departamentos de Ingeniería y Empresa, que abarcaban más de 40 000 empleados y trabajadores independientes a nivel mundial. Con su visión en favor de crear equipos inclusivos que aceleren la innovación, a Jaspal se la conoce por su capacidad de promover cambios transformativos tras más de 20 años en empresas B2C y B2B. Antes de Cisco, Jaspal fue la SVP, Global Talent and Global Technology HR de Visa y tuvo varios altos cargos en RR. HH. en Google, donde dirigió los departamentos de HR Business Partners for Product Management y Chrome & Apps.

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