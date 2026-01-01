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Puja Jaspal
Chief People Officer, Fastly
En calidad de Chief People Officer, Puja Jaspal se encarga de todos los aspectos de nuestros recursos humanos, incluida la estrategia global, experiencia de los empleados, aprendizaje y desarrollo, contratación de talento, desarrollo de la organización, compensación y beneficios y diversidad, equidad e inclusión. Jaspal, reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes en el área de la Bahía de San Francisco, trabajó anteriormente como Senior Vice President, People & Communities en Cisco, donde contribuyó a la evolución del personal de la empresa. Durante su tiempo allí, Jaspal dirigió al equipo de estrategia de talento, que impulsó la transformación de la compañía en los departamentos de Ingeniería y Empresa, que abarcaban más de 40 000 empleados y trabajadores independientes a nivel mundial. Con su visión en favor de crear equipos inclusivos que aceleren la innovación, a Jaspal se la conoce por su capacidad de promover cambios transformativos tras más de 20 años en empresas B2C y B2B. Antes de Cisco, Jaspal fue la SVP, Global Talent and Global Technology HR de Visa y tuvo varios altos cargos en RR. HH. en Google, donde dirigió los departamentos de HR Business Partners for Product Management y Chrome & Apps.