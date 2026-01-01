Raul Landa es un exacadémico que utiliza mediciones, análisis y modelado de Internet para diseñar y crear software para que nuestra flota de caché sea más inteligente, adaptable y autoconfigurable. Antes de entrar en Fastly, creó software de predicción automatizada y planificación de capacidad, utilizó ondículas para descomponer patrones fractales en el tráfico de vídeo, y aplicó la teoría de juegos y la microeconomía al diseño de redes entre pares compatibles con incentivos. Todavía le apasionan las matemáticas, pero ya no usa Java ni Matlab. Algo es algo.

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