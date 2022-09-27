Rob dirige el equipo de Secure Web Apps and APIs de Fastly; en concreto, lidera la gestión de productos del WAF de última generación, la mitigación de bots y la seguridad para API. Rob entró en Fastly con la adquisición de Signal Sciences, donde, entre otros logros, ayudó a sacar al mercado el producto Advanced Rate Limiting. Antes, Rob hizo sus primeros pinitos en ciberseguridad en Symantec Corporation, donde trabajaba en la gestión de identidades y accesos.

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