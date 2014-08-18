Rogier «Doc» Mulhuijzen es ingeniero sénior de servicios profesionales y experto en Varnish en Fastly, donde la optimización del rendimiento y la resolución de problemas han sido la base de su carrera profesional de 18 años. Cuando no está ayudando a los clientes, forma parte de la junta directiva de Varnish, donde contribuye a definir la estrategia y resolver problemas del proyecto de código abierto Varnish. En su tiempo libre, le gusta conquistar todos los terrenos montando en moto, haciendo snowboard y navegando.

Mostrar biografía