Rogier Mulhuijzen
Ingeniero sénior de servicios profesionales
CDN frente a almacenamiento en caché: ¿cuál es la diferencia?
A veces se confunde el uso de una red de distribución de contenidos (CDN) con el almacenamiento en caché. Es importante conocer las diferencias entre ambos conceptos para poder decidir cuál es la mejor opción para optimizar el rendimiento de tu sitio web.
Reutilizar las conexiones backend para aumentar el rendimiento
Reutilizar las conexiones entre tu instancia de Varnish y tus backends (orígenes) es una buena idea por múltiples razones. Si tu Varnish está en la misma red que tus backends y tienes un tráfico de bajo volumen, puedes dejar de leer, porque a) la diferencia probablemente será insignificante, y b) probablemente ya estés reutilizando conexiones de backend.
Recomendaciones sobre el uso del encabezado Vary
Vary figura entre los encabezados de respuesta HTTP más potentes. Sin embargo, si se usa de forma incorrecta, puede dar problemas a los desarrolladores. Descubre las prácticas recomendadas del encabezado Vary para reducir los errores y mejorar el rendimiento.