Cómo mitigar un ataque DDoS y cómo protegerse para evitarlo Jose Nazario, PhD, Ryan Landry En la primera parte de esta serie echamos un vistazo al panorama cambiante de los DDoS (ataques de denegación de servicio). Queremos ofrecer una idea de la situación en términos de dimensiones y tipología de los ataques, y ayudarte a tomar decisiones mejor informadas para proteger tu infraestructura. En esta entrada compartiremos nuestra visión interna sobre la forma en que protegemos a nuestros clientes, las lecciones que hemos aprendido con los DDoS reales y presentaremos nuestra lista de verificación recomendada sobre cómo mitigar un ataque DDoS. 06 de febrero de 2018

El 2018 fue un gran año con 46 puntos POP y 20 Tbps de capacidad de borde conectada Tom Daly, Ryan Landry Los equipos de Infraestructura y Operaciones Edge Cloud de Fastly llevaron a cabo en 2017 varios hitos importantes de implementación de puntos de presencia (POP) en todo el mundo, alcanzando asimismo 20 Tbps de capacidad de borde conectada. Desde nuestra última actualización, hemos implementado puntos POP adicionales en Atlanta, Houston, Columbus y Palo Alto, nuevas ubicaciones en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Columbus (Ohio), además de un nuevo punto POP habilitado para 100GE en Tokio (Japón). Estas actualizaciones nos permiten responder a las variables demandas de los clientes, reducir la latencia y mejorar la resiliencia de nuestra red. Sigue leyendo para ver lo que hemos estado haciendo. 09 de enero de 2018