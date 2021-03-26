Sam se encarga de las contrataciones técnicas en Fastly. Le entusiasman la experiencia del candidato, la I+D y la eficiencia general de los procesos. Con igual entusiasmo, a lo largo de su carrera se ha dedicado a crear y gestionar equipos de contratación técnica en empresas como Airbnb y Venmo. Y, al más puro estilo de San Francisco, ha sido CEO de una startup, practica la escalada y el snowboard, lleva a su perro Leni a la playa de Fort Funston y tiene una guitarra que no sabe tocar.

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