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Sam Perlman
Sr. Manager, Tech Recruiting
Sam se encarga de las contrataciones técnicas en Fastly. Le entusiasman la experiencia del candidato, la I+D y la eficiencia general de los procesos. Con igual entusiasmo, a lo largo de su carrera se ha dedicado a crear y gestionar equipos de contratación técnica en empresas como Airbnb y Venmo. Y, al más puro estilo de San Francisco, ha sido CEO de una startup, practica la escalada y el snowboard, lleva a su perro Leni a la playa de Fort Funston y tiene una guitarra que no sabe tocar.
«Women’s History Month»: nuestro apoyo a las mujeres, hoy y de cara al futuro
El sector tecnológico no destaca precisamente por la inclusión de género.Estamos tomando medidas para avanzar en ese sentido, como parte de nuestro compromiso por obtener resultados más equitativos para nuestros empleados y nuestra comunidad en general.Descubre cómo estamos revisando nuestras prácticas de selección de personal para que sean más inclusivas y cómo celebramos el «Women’s History Month».