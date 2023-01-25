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Sanjeev Nagvekar
Director, Product Management , Fastly
Sanjeev Nagvekar es el principal responsable de Platform Product en Fastly. Le encanta desarrollar plataformas tecnológicas escalables y tiene amplia experiencia en la creación de plataformas de identidades B2B y B2C, mapas y comercio con el objetivo de ofrecer experiencias increíbles a los usuarios y un gran valor añadido a las empresas.
Inicio de sesión unificado de la mano de Fastly
Nos alegramos de anunciar la llegada del inicio de sesión unificado a las consolas de Fastly y Signal Sciences, que te lo pondrá aún más fácil para acceder a nuestros productos y servicios.
Ya disponibles: los tokens de automatización de Fastly
Los tokens de automatización de Fastly ya están disponibles: se trata de un token de autenticación que permite a clientes no humanos realizar acciones mediante la API de Fastly.