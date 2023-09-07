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Shiloh Heurich
Staff Security Engineer, Fastly
Shiloh Heurich cuenta con una variada experiencia en ingeniería criptográfica, identidad digital y arquitectura de seguridad. Antes de entrar en Fastly, Shiloh trabajó en organizaciones como Apple, NASA, Salesforce y Twitter. Shiloh es doble licenciado en Ingeniería e Informática por la Universidad de Maryland.
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