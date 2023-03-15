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Simon Kuhn
Senior Manager en Servicios de Infraestructura, Fastly
Simon se dedica a la infraestructura de Fastly, en la que se centra en los servicios de habilitación de privacidad. Antes de incorporarse a Fastly, Simon dirigió organizaciones de infraestructura en imgix y Rainway, además de crear grandes servicios desplegados en todo el mundo para Apple, Dropbox y Yahoo.
Privacidad en internet con Oblivious HTTP
Nos alegra anunciar el último de nuestros productos para mejorar la privacidad: OHTTP Relay de Fastly, ya disponible en la versión beta para determinados partners.