Consigue todo lo que necesitas de una CDN moderna: desde seguridad integrada y escalabilidad sin trabas hasta control programable y visibilidad total.
Volver al blog
Skip Bacon
VP de Portfolio Intelligence
Skip Bacon es VP de Portfolio Intelligence. Skip Bacon es vicepresidente de Inteligencia de Cartera de Fastly. Cuenta con 30 años de experiencia en software e infraestructura empresarial, durante los cuales ha dirigido equipos de gestión de productos y marketing de producto para plataformas de datos, observabilidad, cloud e IA.En Fastly, colabora con los equipos de Producto, Ingeniería, Marketing y Ventas para transformar las tendencias del mercado, los avances tecnológicos y las necesidades de los clientes en decisiones estratégicas sobre las áreas de inversión de Fastly y el desarrollo de su cartera de productos.