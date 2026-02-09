Stefanie Grubb es una responsable de VOC con casi 15 años de experiencia en conocimiento del cliente. Antigua consultora sénior en una empresa tecnológica global de 10 B $, ha ayudado a organizaciones Enterprise de diversos sectores a diseñar e implementar programas exitosos de Voz del cliente. En Fastly, Stefanie ha creado y ahora lidera la estrategia integral de VoC, conectando los comentarios de los clientes con la acción en toda la empresa.

Mostrar biografía