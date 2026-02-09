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Stefanie Grubb
Responsable sénior de programas, VOC
Stefanie Grubb es una responsable de VOC con casi 15 años de experiencia en conocimiento del cliente. Antigua consultora sénior en una empresa tecnológica global de 10 B $, ha ayudado a organizaciones Enterprise de diversos sectores a diseñar e implementar programas exitosos de Voz del cliente. En Fastly, Stefanie ha creado y ahora lidera la estrategia integral de VoC, conectando los comentarios de los clientes con la acción en toda la empresa.
De la señal al lanzamiento: cómo tus comentarios impulsan nuestra plataforma
El programa Voice of the Customer de Fastly convierte cada señal del cliente en acción. Descubre cómo tus comentarios dan forma a la hoja de ruta de nuestro producto, impulsando la mejora continua y nuevas funciones.